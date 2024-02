Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

En las últimas horas circularon imágenes de Peso Pluma tomado de la mano con una misteriosa mujer en la ciudad de Las Vegas, pese a estar en una relación con Nicki Nicole. Ahora, la cantante argentina ha confirmado la infidelidad del mexicano y puso fin su relación de poco más de 5 meses.

Nicki Nicole utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una historia donde reflexiona sobre la traición del interprete de 'Ella baila sola" y lo acusa no de haber cumplido con sus promesas de amor.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta; lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... (...) Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", se lee en la primera parte del mensaje.