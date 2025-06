13/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del 12 de junio, Esto es guerra se convirtió en el escenario de un verdadero novelón, y Vania Bludau y Austin Palao fueron los protagonistas de un momento que desató una ola de comentarios y dejó a más de uno con la boca abierta, especialmente a Mario Irivarren.

Vania Bludau y Austin Palao coquetean en EEG

Vania Bludau y Austin Palao se animaron a recrear el baile que tuvieron en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. No solo la entrada de la modelo al programa nos dejó pegados a la pantalla, sino ver cómo se llevaba de bien con el hermano de Said, que ahora es su cómplice de risas y hasta de pasos de baile.

Pero lo que realmente dio que hablar es que esta recreación se dio justo enfrente de Mario Irivarren. Sí, el ex de Vania Bludau estaba ahí, mirando todo desde un ladito.

Mientras la tensión iba creciendo, Vania Bludau se le acercó a Austin Palao con una confianza que sorprendió a más de uno. Ambos se lanzaron bromas y halagos.

Vania Bludau, que se notaba que la estaba pasando de maravilla, confesó que antes de esa fiesta, Austin Palao ni le pasaba por la cabeza: "Sí, dije que no lo tenía en mi radar porque era más chico". Pero luego reconoció que, aunque le lleva cuatro años, el hermano de Said ya es un hombre con todas las letras.

Sin embargo, cuando le preguntaron si habría algo más con él, Vania Bludau no quiso entrar en detalles. Dejó la pregunta en el aire, lo que hizo que la gente empezara a especular aún más.

Por su parte, Austin Palao se notaba más cómodo que en su casa. Eso sí, se apuró en aclarar que no pasó nada más allá de los coqueteos y la química que saltaba a la vista.

"Yo con ella nos conocemos hace mucho, desde que era un bebé, a los 18 años. No nos hemos besado . Por el tiro de cámara, yo también diría: 'qué tal beso', pero sí hubo un acercamiento propio ", dijo el chico reality, minimizando los rumores que ya empezaban a circular.

Aun así, Austin Palao no dudó en elogiar a Vania Bludau: "Vamos a dejar el físico porque tenemos ojos. Lo que ella posee es esa energía, esa determinación para hacer las cosas, es una chica que va evolucionando en el tiempo. Ella tiene un propósito".

La reacción de Mario Irivarren

Pero sin duda, el momento que nos tuvo a todos con el corazón en la boca fue la reacción de Mario Irivarren. Mientras Vania Bludau y Austin Palao se reían y se decían cosas bonitas, el conductor de Good Time observaba desde el set.

Y aunque Mario Irivarren se mantuvo en su sitio y no mostró su incomodidad abiertamente, las cámaras no perdieron detalle de su mirada fija en la escena.

En Esto es guerra, Vania Bludau y Austin Palao fueron los protagonistas de un momento que desató una ola de comentarios y dejó a más de uno con la boca abierta, especialmente a Mario Irivarren. Sin embargo, ambos dejaron en claro que solo los une una amistad.