Flavia Laos LAPIDA a Pablo Heredia tras confesiones en 'EVDLV': "No es de hombres hablar por plata"

Pablo Heredia se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', causando gran revuelo con sus confesiones sobre su breve amorío con Flavia Laos. Ante ello, la actriz peruana salió al frente y fue tajante con el argentino al asegurar que "no es de hombres hablar por plata".

Flavia Laos fulmina a Pablo Heredia por confesiones

Durante la última edición del programa 'La Noche Habla', el conductor Ric La Torre logró mantener comunicación telefónica con Flavia Laos, quien no tuvo ningún problema en referirse a Pablo Heredia y sus confesiones en 'El Valor de la Verdad'.

Al respecto, la modelo fue tajante y severa, afirmando que el romance que tuvo con el actor argentino, y que duró menos de un mes no significó nada para ella y que, al contrario, salir a hablar de relaciones pasadas solo convierten en "poco hombre" al exintegrante de 'Ven Baila Quinceañera'.

"Le diría que no es de hombres sentarse en una silla por plata, ha hablar de la vida de los demás y que en verdad evalúe lo que ha hecho y que en verdad tome consciencia y no siga haciéndolo", declaró la rubia.

Enseguida, Laos Urbina aseguró sentirse "súper tranquila" debido a que salir a contar su verdad la ayudó a quitarse un peso de encima y no teme a lo que Heredia pueda decir en la segunda parte del programa de Beto Ortiz: "Estoy súper tranquila, yo ya me liberé, ya me quité el peso de encima".

Patricio Parodi multiplica por cero a Pablo Heredia

Patricio Parodi ha preferido guardar silencio y no referirse a las recientes confesiones que Pablo Heredia hizo en el programa de Beto Ortiz, especialmente sobre el 'affaire' que tuvo con su ex Flavia Laos.

El competidor de 'Esto Es Guerra' mencionó que si bien sabe quién es Heredia, no lo conoce y, por lo tanto, no tiene nada que hablar de él y mucho menos de su expareja. Aseguró que prefiere quedarse con lo bonito que vivieron durante sus años de relación.

"Para nada. Sé quién es, pero no lo conozco (a Pablo) y no hablaré nada, ni de ella, jamás voy a hablar de mis relaciones, ni nada malo. Ni referirme a ella. Me voy a quedar con lo bonito que vivimos", mencionó.

En medio de toda esta situación, Flavia Laos decidió salir nuevamente al frente y calificar de "poco hombre" a Pablo Heredia por contar detalles sobre sus pasadas relaciones a cambio de dinero.