Ethel Pozo ignora críticas por sexy vestido que usó en fiesta de Gisela Valcárcel: "Sean felices"

31/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo estuvo presente junto a su esposo Julián Alexander en el cumpleaños número 61 de su madre, Gisela Valcárcel. Sin embargo, más allá de lo feliz que se mostró junto a ella, la conductora fue duramente criticada por el sexy vestido que utilizó ese día, generando que emita una tajante respuesta al respecto.

Ethel 'dispara' contra sus detractores

La popular 'Señito' celebró por todo lo alto su cumpleaños en la remodelada casa de playa que tiene. Y aunque su fiesta estuvo llena de figuras de la farándula, quien finalmente se robó las miradas fue Ethel Pozo.

La conductora de 'América Hoy' utilizó sus redes sociales para responderle a todos aquellos que criticaron su sexy vestimenta. Según mencionó, está muy orgullosa de la talla de busto que posee, por lo que no tiene ningún problema en lucirlas cuando ella pueda y quiera.

"Aquí muy feliz con mi 34DD que a algunas no les gusta que muestre Pero que a mí me encanta. No llego a entender aquellas mujeres que piensan que por tener busto grande, trasero o piernas grandes tienen que tapárselas (...) ¿Cuál es el afán de siempre lucir escote? La respuesta: Porque me gusta Porque puedo y porque quiero", se lee.

Enseguida, le pidió a todos aquellos y aquellas que la critican que simplemente sean felices con lo que tienen y si a alguna mujer no le gusta los escotes, que simplemente no los utilice.

"Así que solo les puedo decir, sean felices con lo que tienen, son bellas, divinas, no hay que tapar nada, que de por sí es bonito y a quien no le gusten los escotes... pues que no se los ponga", sentenció.

Gisela defiende a su hija

Como era de esperarse, la conductora del recordado programa 'El Gran Show' respaldó a su primogénita, afirmando que las fotografías que compartió le encantaban; sin embargo, agregó que en 'gustos y colores', quizá sus seguidores no pensaban lo mismo.

"¡¡Esa foto me encanta!! Y me encantan tus looks... pero sabemos que en gustos y colores", comentó.

¿Qué dijeron sus detractores?

En la publicación que compartió junto a su madre, una gran cantidad de usuarios criticó la vestimenta que usaba la flamante esposa de Julián Alexander.

"Ethel necesita una talla más de vestido, le aprieta y es lo único que uno ve en las fotos. Nadie ve a la cumpleañera", "¿Ethel estás embarazada?", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Debido a ello, Ethel Pozo decidió pronunciarse para dejar en claro lo orgullosa que está de lucir un sexy vestido que remarque sus atributos naturales.