''Me da roche verme'': 'Cuto' Guadalupe recuerda su participación en El Gran Show

'Cuto' Guadalupe sigue acaparando las portadas de los medios de comunicación a causa del ampay protagonizado por su esposa, Charlene Castro; sin embargo, esta vez el programa 'Estas En Todas' del canal 4 , a través de una entrevista le recordó su paso por el reality de baile 'El Gran Show', lo cual le causa 'roche' en la actualidad.

Su primera presentación

Durante la entrevista para 'Estas en Todas', el exfutbolista reveló que antes de su primera presentación en 'El Gran Show', tuvo que beber un poco de alcohol para poder tomar valentía y salir frente a las cámaras del famoso programa.

"Cuando empiezo mi primera gala me había metido un tanganazo, pero no me había hecho efecto por los nervios. (...) Cuando salí, yo no me acuerdo, la vaina me hizo efecto cuando empiezo a bailar, ya estaba poseído, cuando veo a Gisela empiezo a corretearla", mencionó.

Le da 'roche'

Asimismo, el icónico tío de Jefferson Farfán reconoció que siente vergüenza al ver los videos de sus presentaciones, por lo que ha evitado verlas.

"Yo no puedo ver porque me 'palteo', me da 'roche' verme. Estuve 18 minutos, los chicos me dijeron que batí el récord sin ir a comercial. Y dijeron ahora su baile, yo pensé que ya había bailado", expresó el exfutbolista de Universitario.

Además, el 'Cuto' señaló que sus constantes buenas galas sumado a su popularidad provocaban la envidia de sus compañeros del reality, por lo que muchas veces escuchaba que cuestionaban el por qué seguía en competencia.

"Así fueron todas las galas, llegamos a cuartos. No imaginas los celos que habían. Yo escuchaba: '¿por qué a 'Cuto' sí?', yo solo decía que eso no era mi mundo, yo no entendía", indicó.

Se lleva bien con Melissa Klug

Por otro lado, el gran futbolista histórico se atrevió a comentar lo bien que se lleva y cuánto respesta a Melissa Klug, la expareja de su sobrino la 'Foquita' Farfán.

Ya las cosas pasan, no puedes vivir de rencores. Yo a Melissa la admiro porque es una mujer que ha sabido reinventarse y trabajo no le falta. Siempre ha sido frontal, ha vivido su vida como ha querido, sus hijos la aman, señaló el 'Cuto'.

Cabe recalcar que el 'Cuto' seguirá en el ojo de la tormenta debido al polémico ampay que involucra a su esposa; Charlene Casto, sin embargo, existen otros momentos que marcaron positivamente su vida aunque él no quiera recordarlo por vergüenza, siendo un claro ejemplo de esto, su paso por 'El Gran Show'.