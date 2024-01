¡Quiere ser su profe! Abel Lobatón se burla de Barco tras ruptura con Melissa Klug: "Tengo que darte clases"

La repentina ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco dejó sorprendido al mundo de farándula, sobre todo porque el futbolista habría confesado que le fue infiel a la empresaria por temor al ampay de Magaly Medina. En ese sentido, Abel Lobatón decidió pronunciarse.

Como era de esperarse, el ampay promocionado por la 'Urraca' en su programa sacó chipas en el espectáculo peruano y aunque Jesús Barco no fue el protagonista de dicha situación, él habría preferido confesarle a Melissa Klug que le falló cuando esta se encontraba en Estados Unidos a punto de dar a luz a su sexto bebé.

Al respecto, el ex de la popular 'Blanca de Chucuito', Abel Lobatón, se animó a compartir un video donde Medina Vela aclaró que el ampay no era del jugador de Sport Boys.

"Todavía no he sacado el ampay y ya hay víctimas. ¿Por qué se auto incriminan? Como será que tienen la consciencia de cochina. No, Jesús Barco no es. Tengo que decirlo para los chismosos, no es. No es y ya terminó su relación la Melissa. Bueno, la consciencia los delata", dijo Magaly tras el comunicado de separación que emitió Melissa Klug.