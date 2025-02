Pamela López revela que Christian Cueva no le da ni 1 céntimo a sus hijos: "Yo sola estoy manteniéndolos"

19/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a acusar a Christian Cueva de no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos y estar enfocado en otras cosas en vez de tener como prioridad a sus pequeños, frutos del amor que alguna vez le tuvo el futbolista de Cienciano.

¿Christian Cueva no cumple con la pensión de sus hijos?

Pamela López y Christian Cueva siguen en el 'ojo de la tormenta' tras el fin de su relación tras la presunta infidelidad del jugador de Cienciano con la cumbiambera Pamela Franco. En ese marco, la trujillana no dudó en revelar en comunicación con 'América Hoy' que el popular 'Aladino' sigue sin cumplir con la manutención de sus hijos.

Seguidamente, la aún esposa de 'Cuevita' remarcó que ante la irresponsabilidad del exjugador de la Selección, ella no ha dudado en encontrar la forma de sacar adelante a su familia y cubrir la totalidad de los gastos de sus pequeños, a pesar de los cuestionamientos y las críticas que giran en torno a su vida.

"Y en respuesta a tu último audio hasta el día de hoy, el señor no deposita ni un céntimo para mis hijos. Yo sola estoy manteniéndolos todo este tiempo. Lamentablemente, su escala de valores y prioridades que aprendió son totalmente distinto a los míos, mis hijos están por encima de todo", se lee en la conversación de WhatsApp.

Con ello, la trujillana dejó en claro que Christian Cueva tendría en su vida otras prioridades en vez de preocuparse porque a sus retoños no le falte nada y garantizar su bienestar.

Acusan de irresponsable a Christian Cueva por no cumplir con la manutención de sus hijos.

Pamela López rechaza trabajar con Pamela Franco

A pesar de que la cantante Pamela Franco no descartó la posibilidad de subir al escenario con la expareja de Christian Cueva, esto no sería compartido por López Solórzano, ya que aseveró que no le gustaría trabajar con "la amante".

Pamela López reiteró que siempre priorizará su bienestar emocional y la integridad de su familia, por lo cual, por mucho que necesite trabajar y ganar dinero, "no puede ignorar el hecho de que (Pamela Franco) sea la amante de él (Cueva)".

"Hay niveles. (...) Mi prioridad es proteger mi corazón y el de mis hijos, y no permitir que esta situación cause más controversias. Mis hijos ya están muy afectados", indicó, alegando que se encuentra contenta con su nueva faceta como animadora.

De esta manera, Pamela López no tuvo reparos en volver a acusar a Christian Cueva de mal padre por no cumplir aún con la pensión de sus tres hijos y solo encontrarse enfocado de su vida sentimental y otros aspectos.