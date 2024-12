Anahí de Cárdenas revela lo DIFÍCIL que fue quedar embarazada tras sufrir cáncer: "Estaba harta"

Con el anuncio de su embarazo, Anahí de Cárdenas causó asombro entre sus fanáticos, quienes celebraron contentos esta noticia. Sin embargo, no todo fue felicidad para la actriz, quien previo a esta nueva etapa de su vida padeció de cáncer. Por ello, reveló las dificultades por las que tuvo que atravesar para finalmente quedar encinta.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la influencer narró cómo ella había tomado la decisión, junto a su esposo Elías, de tener hijos. Antes de que tuviera cáncer de mama, ella había congelado sus óvulos, por lo que tuvo la posibilidad de quedar embarazada en 2023. Sin embargo, perdió al bebé en aquella oportunidad.

"Los congelé en 2019, justo antes de que me diera cáncer. Fue de pura casualidad que los haya congelado. En octubre de 2023, como algunos de ustedes saben, salí embarazada, pero perdimos al bebé a comienzos de enero y me tuvieron que hacer un legrado. Luego, volví a salir embarazada a los 40 días-60 días. Fue un embarazo bioquímico, y no prosperó", reveló en un inicio

Tras ello, los procedimientos quedaron en pausa. A su vez, ella se sumergió en su carrera actoral desde el teatro, donde expresó parte de su experiencia con la enfermedad oncológica, misma que fue superada hace algunos años. No obstante, su ilusión de convertirse en madre aún persistía, por lo que retomó el tratamiento.

En esa línea, Anahí de Cárdenas remarcó que se encontraba realizando una fecundación de embriones, sin imaginar lo que estaría por ocurrir. Al realizarse una prueba de embarazo, esta salió positiva. Y eso no es todo, ya que la actriz tiene actualmente tres embriones fecundados, mismos que podrían gestarse en un futuro.

"El día que se estaban haciendo los embriones, me tenía que venir la regla y dije: 'no vaya a ser'. Entonces me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada. Ahora resulta que tengo tres embriones congelados, dos mujeres y un hombre, aparte de la criatura que llevo adentro. No fue tratamiento, fue casi tratamiento, pero no lo fue", puntualizó.