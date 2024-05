¡Explotó! Karla Galvez anuncia demanda contra Miguel Trauco por pensión de sus hijos: "Ahora sí va cumplir"

Miguel Trauco está en una batalla mediática con su ex esposa Karla Gálvez, debido a que ambos se han acusado de ser malos padres e incluso el futbolista dijo que ella no se conforma con los $5300 mensuales que le pasa, por lo que de ahora Karla anunció que va a tomar medidas legales contra el futbolista peruano.

En declaraciones un conocido programa de espectáculos, Gálvez se mostró sumamente indignada por las declaraciones de Miguel, quien dejó entrever que ella no era una buena madre con sus hijos, ya que todos los fines de semana se iba de viaje a Tarapoto. Karla incluso lo retó a demostrar que eso era verdad.

Asimismo, dijo que sus hijos deben tener cierto nivel de vida, tal como lo tiene su padre. "Él tiene que saber que la calidad de vida que el mantiene, sus hijos también las deben de tener", agregó.

Finalmente, reiteró que Miguel Trauco no pasa tiempo de calidad con sus hijos, por lo que también hará una demanda para exigir que eso se cumpla.

"Estoy demandando para que Miguel le dé tiempo para mis hijos porque para otras cosas si hay (tiempo), además, el hecho que me dejan como mala madre... Hay varios puntos que él no está cumpliendo y que ahora los va a cumplir", sentenció.

Después que Karla Galvez comunique mediante redes sociales que Miguel Trauco no quiere pagar la pensión de colegio de sus hijos, Miguel Trauco expresó, en un mensaje enviado al conductor Francisco Arévalo, su agotamiento frente a las constantes demandas de su expareja.

"Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene", escribió Trauco.