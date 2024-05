Expareja de Miguel Trauco lo destruye por no costear viaje de sus hijos: "Egoísta, imb..."

La exesposa de Miguel Trauco y madre de sus hijos, Karla Gálvez, lanzó acusaciones en redes sociales contra el futbolista peruano. A través de Instagram, expresó su molestia por la supuesta negativa del jugador a financiar un viaje escolar solicitado por el colegio de sus hijos, tildándolo de "egoísta" e "imb*cil". Esta situación ha generado revuelo en las redes sociales.

En sus historias de Instagram, Karla Gálvez manifestó su frustración hacia Miguel Trauco, acusándolo de no querer financiar un viaje escolar para sus hijos. En un mensaje cargado de emotividad, lo calificó de "egoísta" e "imb*cil", generando reacciones entre sus seguidores.

"Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hijos pasen por lo mismo, o lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el colegio no tenga ningún beneficio y solo por no querer pagar. Egoísta, imbécil de...".

A pesar de la controversia, el futbolista Miguel Trauco aún no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Ex de Miguel Trauco lo destruye por no costear viaje de sus hijos

La relación entre Karla Gálvez y Miguel Trauco ha sido objeto de atención mediática en el pasado. Su separación en 2019, luego de un ampay del futbolista con la modelo Valeria Roggero en Milán, Italia, ya había generado polémica.

"Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres (...) Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto", escribió Karla.