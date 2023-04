Ezio Oliva: ¿Por qué el cantante fue trasladado de emergencia a una clínica?

El cantante Ezio Oliva alarmó a todos sus seguidores tras una publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram. El esposo de Karen Schwarz reveló que fue trasladado de emergencia a la clínica tras sufrir una urgencia.

El autor de éxitos como "Siempre has sido tú" y "El dolor de mi vida", reapareció en las redes sociales para dar un mensaje a todos sus seguidores ante una problemática de salud.

"Hoy tuve una urgencia por la mañana, un susto muy grande que me tomó por sorpresa a los pocos minutos de terminar de desayunar...pero en realidad no hago este post para contarles lo que me pasó ya que soy consciente que no soy el único pasando por urgencias el día de hoy, hay miles de peruanos en peores situaciones", escribió.