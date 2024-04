¡Terrible! Tres mujeres resultan infectadas con VIH tras realizarse el tratamiento "facial vampiro"

Una mujer dio reactivo en sus pruebas de Elisa, que sirven para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) presuntamente debido a un tratamiento estético conocido como "facial vampiro". Sin embargo, no es el único caso ya que otras dos personas también resultaron con pruebas reactivas y todos lo casos están relacionados a un spa que habría reutilizado materiales infectados.

El hecho ocurrió en Nuevo México, en Estados Unidos, por lo que el Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC según sus siglas en inglés) informó que el primer caso relacionado al establecimiento de belleza fue reportado en el 2018, fecha en la que el salón de belleza operaba sin licencia y en pésimas condiciones.

Aunque la transmisión de VIH por sangre contaminada a través de inyecciones no esterilizadas es un riesgo bien conocido, el informe dice que se trata del primer caso documentado de probables infecciones por servicios cosméticos.

Cabe resaltar que, El "facial vampiro", también llamado "plasma rico en plaquetas", es una técnica para rejuvenecer el rostro, que consiste en extraer sangre del cuerpo, para luego extraer los componente necesarios y luego inyectar la sangre del cliente en partes específicas de la cara. Para la realización del tratamiento se utilizan agujas.

Según informaron diversos medios internacionales, el departamento de salud de Nuevo México empezó a investigar el caso a mediados del 2018 luego que la primera víctima, de 40 años, fue notificada que había dado reactivo en su prueba de VIH, pese a no tener factores de riesgo conocido.

En aquel entonces la mujer indicó que la única vez que estuvo expuesta a agujas fue cuando se realizó el tratamiento 'facial vampiro' por lo que el salón de belleza, que también realizaba tratamientos estéticos, cerró después que se inicie las investigaciones y la propietaria fuera puesta tras las rejas por practicar medicina estética con licencia

El informe realizado en aquel entonces reveló qué lugar no contaba con las prácticas adecuadas para el control de infecciones dentro del establecimiento. El caso también sirvió para concientizar sobre la transmisión de VIH.

"La gente tiene que entender que el VIH no se contagia solo a 'cierto tipo de gente'. No se puede pensar que no le pasará a uno, por ejemplo por un tratamiento sencillo como un facial), explicó Dafina Ward, directora ejecutiva de la coalición sobre ETS, a The Washington Post.