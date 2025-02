Fiorella Rodríguez anunció su compromiso con Iván Micol, su novio 21 años menor: "El amor de mi vida"

La recordada 'amistad', Fiorella Rodríguez, exfigura de América TV y ahora empresaria, anunció completamente emocionada que aceptó casarse con su novio, el español Iván Micol, a pesar de los cuestionamientos sobre su relación debido a la diferencia de edad.

A través de sus redes sociales, la actriz peruana y expresentadora de televisión, de 50 años, compartió la emoción que siente actualmente tras haberle dicho que "sí, acepto" a su pareja, un joven modelo español, 21 años menor que ella.

Fiorella Rodríguez le expresó algunas emotivas palabras a quien considera "el amor de su vida" y con quien compartirá una nueva etapa en su relación, consolidando así su historia de amor, que generó gran revuelo en la farándula local.

En las imágenes se ve que Micol eligió una romántica escena para expresarle su compromiso y sus ganas de que ella se convierta en su esposa tras dos años y medio de relación.

"She said YES! El amor de mi vida. La persona con la que quiero pasar el resto de ella. Desde el primer día que te vi, supe que quería que fueses mi esposa y hoy es una realidad. Por toda una eternidad juntos, preciosa", se lee en el mensaje del modelo subido en Instagram.