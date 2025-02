Actriz peruana anuncia su embarazo con tierno mensaje en redes sociales: "Te esperamos tanto"

Una conocida actriz peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra embarazada. La artista no dudó en dar a conocer la noticia con un tierno video y conmovedor mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz e influencer Marisol Benavides, conocida por su papel de 'Sole' en la serie peruana 'Los Vílchez' anunció visiblemente emocionada que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

Con tiernas fotos y un video, la artista reveló que se encuentra con 14 semanas de gestación y que ya tiene conocimiento que pronto tendrá en sus brazos a una linda niña tras un año de haberse casado. Marisol resaltó que es una pequeña que esperaba con ansias y planificación.

"Te lo dije hace un año, cuando nos casamos. Agustina. We are living the dream. Estamos inmensamente felices. Te esperamos tanto, chibolita", se lee en la descripción realizada por Benavides, protagonista de destacadas producciones y telenovelas de América TV.