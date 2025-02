Sin Tinelli: Milett Figueroa regresó al Perú en medio de rumores para convertirse en conductora de 'América hoy'

Milett Figueroa pegó la vuelta a Lima luego de más de un año de radicar en Argentina debido a su participación en el programa 'Bailando 2024'. Durante su paso por este reality, la peruana inició un famoso romance con el conductor Marcelo Tinelli el cual tuvo altas y bajas en todo este tiempo.

A su vez, la exchica reality estuvo envuelta en una serie de rumores en los últimos días que la sindicaban como la nueva conductora de 'América hoy'. Como se recuerda, el matutino del canal 4 se quedó sin una de sus presentadoras debido a la salida de Bruenella Horna a finales del 2024.

Además, el show conducido por Janet Barboza y Ethel Pozo presentó un spot en los últimos días anunciando la vuelta de su temporada 2025 donde se apreció una silueta que dio que hablar. A través de las redes sociales, se especuló que esta pertenecería a Valeria Piazza o a Milett Figueroa directamente desde Argentina.

Esto quedó casi que confirmado por la propia modelo peruana quien arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez procedente de Buenos Aires sin emitir declaración alguna respecto a su carrera profesional lo cual se debería a que ya cuenta con un vínculo contractual.

Al igual que otras figuras de América TV, Milett, acompañada por su madre, evitó en todo momento emitir palabra alguna ya que estaría prohibida de ella por clausulas específicas en su contrato. Lo único que se animó a expresar fue que estaba feliz de volver al Perú tras un tiempo en la tierra del tango.

"Ya voy a ir al programa para conversar. Veremos, no quiero decir nada, no puedo, no me autorizan. Lo que estoy feliz es de llegar, disfrutar. Feliz de llegar a mi país que amo tanto", expresó a un conocido programa de espectáculos.