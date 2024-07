Melgar se burla de la polémica de Paolo Guerrero previo al esperado duelo contra UCV

17/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El conflicto entre Paolo Guerrero y 'Chicho' Salas durante el partido contra Alianza Lima sigue generando controversia. Tras la negativa del capitán peruano a ingresar al campo por una molestia, varios medios se pronunciaron al respecto, y Melgar también lanzó una indirecta al jugador de la UCV.

Polémica publicación de Melgar

El equipo 'Dominó' ha decidido empezar ganando desde las plataformas digitales, lanzando un mensaje que hace alusión a la reciente controversia entre César Vallejo y Paolo Guerrero. Asimismo, resaltaron a una de sus estrellas, Bernardo Cuesta.

"Aquí les presento a un verdadero GUERRERO en el área 100% COMPROMETIDO CON SU EQUIPO y que sí estará presente este sábado... Así que no puedes faltar, sobrin@, ADQUIERE TU ENTRADA", publicó el club 'Mistiano' en su cuenta oficial de X.

Esta publicación insinúa que sus jugadores, como el máximo goleador de su historia, muestran mayor compromiso en comparación con los trujillanos.

La polémica de Guerrero con UCV

La referencia del equipo arequipeño no es casual. El pasado sábado, durante la derrota de César Vallejo por 3-2 contra Alianza Lima en el Estadio Mansiche, ocurrió un incidente significativo.

A los 72 minutos, con el marcador empatado, el DT Guillermo Salas intentó introducir al 'Depredador' Paolo Guerrero en el juego.

Paolo Guerrero, quien estaba calentando con los suplentes, se negó a ingresar, generando una acalorada discusión con el 'Chicho' Salas y el arquero José Carvallo, quienes intentaron sin éxito persuadirlo.

La negativa de Paolo Guerrero se atribuye a sus crecientes posibilidades de fichar por Alianza Lima, lo que le impediría jugar con su actual club en el Clausura para facilitar su regreso al club blanquiazul. Este incidente ha sido utilizado por Melgar para subrayar la falta de compromiso del delantero con su equipo.

El futuro de Paolo Guerrero

A raíz de este incidente, la directiva de César Vallejo, encabezada por Richard Acuña, ha decidido separar a Paolo Guerrero de los entrenamientos con el equipo principal. Ahora, el experimentado delantero de 40 años entrena en solitario en las tardes en el predio del club.

Además, aunque Guillermo Salas no lo ha confirmado explícitamente, se entiende que Paolo Guerrero no será considerado para el resto del campeonato, y por tanto, no jugará contra Melgar este fin de semana.

Mientras Melgar busca ganar tanto en el terreno de juego como en el ciberespacio, la UCV deberá sobreponerse a la ausencia de Paolo Guerrero y a las críticas para intentar llevarse los tres puntos.