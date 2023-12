Susan León es la segunda eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha': "No pensé que me iba a tocar"

La actriz Susan León se convirtió en la segunda eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Ella mandó un mensaje de despedida a todos los fanáticos del programa.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Giacomo Bocchio fue el encargado de comunicar cuál era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "brochetas de atún anticuchero".

Karina Calmet, Junior Silva, Susan León y Armando Machuca tuvieron 40 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era parecido a las brochetas normales.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, al actor cómico se le complicaba encontrar el sabor ideal de su marinado y uno de los jurados le llamó la atención.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque las preparaciones no estuvieron tan mal. Sin embargo, Junior Silva fue el ganador y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de las comidas prolijas. Asimismo, la jurado reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era carne de res, con esa proteína, los participantes debían cocinar "Tacu tacu con lomo saltado".

Finalmente la línea de jueces decidió salvar al actor cómico y su colega y al locutor de radio, quienes continúan en competencia. Sin embargo, la veterana actriz no corrió con la misma suerte y fue eliminada.

"Me fuí por medio punto. Así es la vida, es un azar, no pensé que me iba a tocar a mi porque le puse toda la intención, toda la gana toda la fuerza. Lamentablemente el puntaje no me alcanzó y no puedo seguir. Igual gracias por apoyarme en todo momento", dijo en el confesionario.