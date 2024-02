Flavia Laos revela cómo fue la emocionante reconciliación con Ale Fuller tras 7 años separadas

En una revelación conmovedora, Flavia Laos, reconocida modelo y actriz, abrió su corazón sobre el reciente reencuentro con su amiga de toda la vida, Ale Fuller. Después de una separación de siete años marcada por diferencias irreconciliables, ambas artistas lograron dejar atrás el pasado y revitalizar una amistad que parecía perdida en el tiempo y el espacio.

Durante una entrevista en el programa de espectáculos conducido por Jazmín Pinedo, Flavia compartió la emoción y el significado detrás del encuentro con Ale Fuller, una amistad que se había forjado desde la infancia, cuando ambas incursionaron juntas en el mundo de la actuación.

"Fueron como 7 años que en realidad no nos juntábamos, tenemos muchos recuerdos porque hemos crecido juntas en esta industria y más que todo éramos muy buenas amigas y no queríamos perder eso. Ninguna de las dos se acercaba porque no había el momento o la persona que nos una y Mayra (Goñi) fue esa persona", dijo inicialmente.