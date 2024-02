¿Le queda? Jefferson Farfán sorprende con nuevo cambio de look y genera revuelo en redes sociales

10/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán, reconocido exjugador de fútbol, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales, pero esta vez no por temas deportivos o controversias legales, sino por un cambio radical en su apariencia. El popular 'Foquita' compartió recientemente en sus redes sociales una fotografía mostrando su nuevo look, y los usuarios no tardaron en reaccionar ante esta sorprendente transformación.

¿Le queda bien?

El jugador de fútbol, quien hace unos días había generado titulares al demandar nuevamente a Olenka Mejía por presunta difamación, decidió dejar atrás su característico cabello negro para dar paso a un cambio más atrevido: lucir el cabello rubio. La publicación de Farfán recibió numerosos elogios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en destacar lo bien que luce con su nuevo estilo.

En la fotografía se ve al exjugador de Alianza Lima con un un polo color gris y sus característicos lentes negros de diseñador, sin embargo lo que más llamó la atención fue el espectacular fondo, el cual fue un atardecer, que calza perfecto con la intención que quiso proyectar.

El color rubio, que está en tendencia durante esta temporada de verano, ha sido adoptado por varios personajes públicos, entre ellos Mario Hart, y parece que la expareja de Melissa Klug ha decidido sumarse a esta moda. La instantánea compartida por el exjugador de Alianza Lima resalta sus facciones y algunos usuarios señalaron que este nuevo look le sienta aún mejor y resalta su personalidad.

¿Qué dijeron los comentario?

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, con halagos y elogios hacia la apariencia renovada de la expareja de Yahaira Plasencia, quien debutará hoy como conductora en el programa 'Al Sexto Día'.

"El mundo es tuyo, disfruta", "Qué guapo sales en esa foto", "Elegante primo", fueron algunos de los mensajes que recibió el futbolista en su publicación. Aunque Farfán no respondió directamente a los comentarios, es evidente que ha recibido elogios positivos por parte de sus seguidores.

Aunque continúa siendo una figura controvertida en algunos aspectos, , el íntimo de Paolo Guerrero parece que su nuevo estilo ha conquistado el gusto de muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su admiración y apoyo en las plataformas digitales.

Este cambio de look de Jefferson Farfán ha generado gran revuelo en las redes sociales y ha dejado en evidencia su capacidad para llamar la atención fuera de las canchas de fútbol.