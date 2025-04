Ignacio Baladán y Natalia Segura ya son PAPÁS: Influencers compartieron la PRIMERA FOTO de su bebé

12/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ignacio Baladán y Natalia Segura finalmente dieron la bienvenida a su primer bebé. La pareja de influencers compartió esta noticia a través de sus redes sociales, ocasionando una gran alegría entre sus fanáticos. Además, los nuevos padres difundieron la primera imagen de su pequeño Lucca, quien nació este sábado 12 de abril de 2025.

Ignacio Baladán y la Segura conmueven con foto de su bebé

A través de su cuenta oficial en Instagram, el ex chico reality alertó a sus seguidores que se venían buenas nuevas. Al promediar las 10 y media de la mañana, Baladán recurrió a su chat de difusión y les indicó a sus fans que estén atentos. Más de dos horas después, el 'chocolatero' compartió varios corazones y el mensaje "todo bien, los amamos", por lo que varios de sus fanáticos dedujeron que se trataba del nacimiento de su primer hijo con 'la Segura'.

A las dos de la tarde de este sábado, Ignacio compartió un video de Natalia, quien reposaba en una camilla cargando en brazos a Lucca, su primogénito. Con aquella imagen, la pareja confirmó el nacimiento de su bebé, por lo que ambos recibieron mensajes de felicitaciones en el referido chat. Por otro lado, una persona allegada al uruguayo difundió otra fotografía que él mismo le había enviado, en donde se luce muy emocionado mientras sostenía a su pequeño.

Natalia Segura e Ignacio Baladán junto a su bebé.

Pero eso no es todo. Los influencer recibieron a la famosa revista People, quien en exclusiva compartió la primera fotografía oficial de Lucca Baladán Segura. En dicha imagen, los flamantes padres se muestran muy sonrientes, mientras el pequeño reposa en el pecho de su madre. Además, el referido medio dio alcances de lo ocurrido, revelando además que el bebé se encuentra sanito.

"¡Bienvenido Lucca! Natalia e Ignacio ya son papás. Lucca es un niño hermoso y sano que pesó 8.56 libras / 3.45 kg", expuso la revista People en su publicación, la cual cuenta con miles de reacciones y saludos llenos de cariño y afecto hacia la familia Baladán Segura.

Natalia Segura sufrió accidente durante embarazo

En febrero de este año, Natalia Segura preocupó a sus seguidores tras contar el terrible accidente que sufrió a solo pocos meses de dar a luz a su primer bebé. "Me caí de una manera horrible. No les dije nada al principio porque no quería alarmar a mi familia ni a la de mi esposo", contó en aquella oportunidad, asegurando que su hijo se encontraba estable.

Casi dos meses después, Ignacio Baladán y Natalia Segura anunciaron que su pequeño Lucca ya nació. La pareja de influencers compartió una tierna fotografía de su bebé, evidenciando la gran felicidad que los embarga.