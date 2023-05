"Fue un momento doloroso": Olenka Mejía revela que el bebé que perdió era de Jefferson Farfán

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo y empresaria, Olenka Mejía brindó una entrevista al programa 'Magaly TV: La Firme' para dar detalles sobre la denuncia en su contra que impuso Jefferson Farfán y revelar detalles de su relación que tuvo a finales del 2021.

"Estuve embarazada de Jefferson Farfán"

Olenka sorprendió a la conductora Magaly Medina al revelar que el bebé que perdió debido a un aborto espontáneo era del exfutbolista, Jefferson Farfán, en la época que ambos eran vinculados sentimentalmente.

"No esperé contarlo a nivel nacional. Todo el tema se fue y el que lo expuso fue este chico (Bryan Torres), que fue pauteado por cierta persona. Es muy doloroso, pero debo aceptarlo. La única persona con la que estuve todos esos meses fue con él (Jefferson Farfán) y, pues como adultos, sin cuidarse, sí. Fue un aborto espontáneo, no tenía conocimiento que se había dado así", señaló de forma conmovida Mejía.

También indicó que el exjugador de Alianza Lima, la apoyó en ese momento traumático para ella, y trató de brindarle la mejor atención para su pronta recuperación.

"Yo me puse mal, un día empecé a tener hemorragia a botar coágulos y es ahí cuando yo me dirijo a una clínica. Le comunico inmediatamente a él, y él me dice: 'tú tranquila, va ir una persona que es de mi total confianza, Robinson Llerena. Él llegó a la clínica, yo le daba la receta, y le informaba cómo estaba", manifestó en el programa.

Negó que haya estado embarazada de otro futbolista

Magaly Medina aprovechó la oportunidad para preguntarle a Olenka Mejía si era verdad los datos que recibió a través del 'chismefono': un posible embarazo que tuvo con otro futbolista.

La modelo negó rotundamente los rumores de que un jugador que se apellidaría Pretell, haya mantenido una relación sentimental con ella.

"Lo conozco al chico, pero no sé qué querrá. Nunca fue un novio oficial mío, mis amigas lo conocen. Hemos salido, íbamos a cenar algunas veces, pero hasta ahí nada más", expresó de forma tajante a la conductora de 'Magaly TV: La Firme'.

Olenka se defiende de la demanda de Farfán con pruebas

Como se recuerda, Jefferson Farfán demandó por un millón de soles a la excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía por afirmar que mantuvieron una relación a finales de 2021 y principios de 2022.

En el documento, la 'Foquita' le solicita que retracte ante sus afirmaciones; sin embargo, Mejía se presentó en el programa 'Amor y Fuego' para defenderse de la demanda impuesta por Jefferson Farfán, por lo que decidió hacer publico los chats que la vinculan con el exfutbolista de Alianza Lima.

"Ya amiga en serio arreglemos esto de una vez, ya está. Para qué tanto bla bla bla Todo tiene solución, somos amigos y punto, para qué seguir con esta mie.... Te parece", se lee en los chats proporcionados por Olenka.

"No me vinculen con Jefferson Farfán no es mi amigo, he estado en su depa con sus amigos y sus primos. Soy amiga de su entorno, no de él", le decía Jefferson a Olenka para que lo ponga en sus redes.