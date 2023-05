Magaly Medina responde al comunicado de Jefferson Farfán: "No sé a que juega él"

Mediante sus redes sociales, el exfutbolista Jefferson Farfán emitió un comunicado en el cual menciona que Magaly Medina habría utilizado sus influencias para poder dilatar la lectura de sentencia sobre el caso que ambos llevan, esto luego de que la jueza a cargo sea removida en las últimas horas.

Además, el exjugador mostró su desacuerdo en que la sentencia programada para hoy martes, 30 de mayo, deba ser aplazada.

La popular 'Urraca' tomó unos minutos de su programa para poder dirigirse a Farfán y a su defensa sobre el cambio de autoridad en el caso, ya que; según afirma, ella y su abogado recién habían sido notificados.

"Él al igual que yo somos personas públicas, entonces cada vez que hace este tipo de comunicados todos los programas lo rebotan, le dan cobertura. Yo no estoy ejerciendo algún poder que no tengo", afirmó Medina.

Asimismo, Magaly se refirió a la 'Foquita' como "intocable", dado que recordó todas las demandas que ha realizado Farfán en el transcurso de los años, incluyendo la que lleva a la par con Medina contra la ex cuñada de Yahaira Plasencia por una suma de 1 millón de soles.

Por otro lado, Magaly criticó duramente que Jefferson Farfán haya conversado personalmente con la nueva jueza a cargo de su caso para hacerle un pedido personal. La presentadora aseguró que, a pesar de todos los juicios que ha llevado, jamás conversó con alguna autoridad.

"No estoy utilizando mi pantalla para hacer presión, como él que ha ido a visitar a la nueva jueza para que dicte sentencia. ¿Quién es él para decirle a una autoridad del Poder Judicial que se tiene que hacer lo que el quiere?, agregó

Asimismo, Iván Paredes, abogado de Magaly, hizo referencia al supuesto poder que Jefferson habría empleado, dado que las solicitudes de citas con un juez "no se dan de un día para otro".

"Ir al juzgado de la jueza nueva si es utilizar un poder que no debería. Por ejemplo, yo mañana pido reunión a la junta y de acá a un mes que recién me la dan y si es que me la dan [...] Por lo que veo pidió la cita hoy día y se la dieron, que tal poder tiene él que se la dan de un día para otro "