Jefferson Farfán denuncia por un millón de soles a excuñada de Yahaira Plasencia tras asegurar que tenían romance

El famoso '10 de la calle', Jefferson Farfán, parece no estar dispuesto a seguir aguantando más chismes sobre su persona. Esta vez, el exfutbolista decidió denunciar por un millón de soles a la excuñada de Yahaira Plasencia luego de que la fémina asegurara que mantuvieron un romance.

A días de que se dicte la sentencia contra Magaly Medina por una denuncia interpuesta por el pelotero, el programa 'Amor y Fuego' anunció que Farfán habría hecho lo mismo a Olenka Mejía, excuñada de su expareja.

En la promoción de lo que será el programa de este lunes, Mejía cuenta que estuvo en una relación con el exdeportista de Alianza Lima, pero nunca lo llegaron a anunciar ante la prensa.

Las imágenes difundidas por el show televisivo de Gigi Mitre y Rodrigo González revelaron que la expareja de Yorch Plasencia se encuentra muy molesta por la demanda de quien asegura fue uno de sus vínculos amorosos.

De acuerdo a la información del espacio de espectáculos, 'La Foquita' acusa a la modelo de haber incurrido en el delito de difamación agravada y le estaría exigiendo la millonaría suma como reparación civil.

En el corto video de adelanto, Mejía aseguró que la demanda de Farfán no sería válida, pues ella contaría con pruebas que sustentarían su relación con el exseleccionado.

La también abogada mostró las conversaciones donde el exfutbolista le da indicaciones sobre cómo retractarse ante la prensa luego de contar que eran una pareja clandestina.

"No me vinculen con Jefferson Farfán, el no es mi amigo, estuve en su 'depa' con sus amigos y primos, soy amiga de su entorno, no de él... y eso muere ahí, eso pon en tus redes no interesa, ponlo tu misma", dicen los supuestos mensajes de Farfán a Mejía.