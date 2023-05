Gian Marco reveló a sus seguidores lo que originó su diagnóstico de cáncer

Luego de revelar que padecía cáncer, el cantautor peruano, Gian Marco, realizó una transmisión 'en vivo' para hablar sobre la importancia de detectar dicha enfermedad a tiempo.

Y es que debido a una rápida intervención quirúrgica, el intérprete de ''Cuéntame'' pudo librarse de esta enfermedad que aqueja a muchos en el Perú y el mundo.

Debido a esto, el cantante aprovechó sus redes sociales para comentar sobre las causas de su diagnóstico y aseguró que durante meses estuvo inmerso en la cólera y el silencio más profundo por consecuencia de las críticas que recibió por el desplante que tuvo con un reportero de 'Amor y Fuego'.

"Soy insoportable, soy pedante, soy altanero, no sé, N cosas, jaja, yo debo confesar que he vivido con rabia mucho tiempo y no es bueno, la rabia y el silencio te enferma'', comenzó diciendo el cantautor.

Seguidamente, volvió a recalcar que la rabia fue el motivo de su enfermedad, pues su sistema inmunológico y sus defensas se encontraban bien.

Yo me he enfermado por rabia, yo siento que me he enfermado por eso, no me he enfermado más allá de mi sistema inmunológico y de mis defensas", agregó.