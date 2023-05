"Quiero agradecer el poder estar aquí": Gian Marco reveló que fue operado de emergencia

Gian Marco Zignago publicó esta tarde en sus redes sociales, una fotografía en la que se muestra hospitalizado e incluye un mensaje en el que informa que fue operado de emergencia tras ser diagnosticado con una enfermedad, de la cual no brindó detalles.

Esta situación habría iniciado en abril, luego de unos exámenes de rutina, debido a que su cuerpo le estaba brindado señales de que algo no estaba bien, siendo operado la semana pasada.

El músico decidió expresarse a través de sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que es sumamente importante que asistan al doctor, sobre todo para realizar chequeos preventivos.

"Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida. El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien'', se lee en su publicación.

Seguido a ello, señaló que su médico le recomendó realizar una investigación más profunda acerca de lo que tenía además de hacerse una resonancia.

''Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hace resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes'', agregó.

Después de unos días llenos de angustia, el autor de 'Ritmo de mi corazón' contó que logró operarse pero no detalló sobre la enfermedad.

Además, pidió a sus seguidores no callar ante los posibles dolores que puedan sentir y les recomendó visitar a un doctor de forma preventiva.

"Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro... No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma... a mi me pasó factura. Háganle caso a su cuerpo, una simple visita al doctor puede salvarles la vida, continuó.