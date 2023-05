"Esta vez, me tocó": Gian Marco revela que fue diagnosticado con cáncer y recibe el apoyo de sus fans

Gian Marco generó un gran revuelo recientemente al revelar que tuvo que someterse a una cirugía de urgencia debido a un mal poco común. Utilizó su cuenta de Instagram para compartir los detalles de la operación y afirmó que fue exitosa, pero decidió mantener en secreto la enfermedad que estaba enfrentando. Sin embargo, mencionó a sus padres, quienes previamente habían luchado contra el cáncer.

El domingo 21 de mayo, Gian Marco decidió utilizar nuevamente sus plataformas en línea para transmitir un mensaje significativo de reflexión a sus seguidores. En esta ocasión, el cantante peruano admitió que le diagnosticaron cáncer, pero actuó rápidamente para hacerle frente. Por lo tanto, instó a sus admiradores a prestar atención a las señales que sus cuerpos les envíen y a buscar atención médica de manera oportuna.

"Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y, cuando se dio cuenta, ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado", inició.