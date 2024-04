Gino Assereto habla sobre su sexualidad y explica motivo de su soltería: "Estar con una mujer sería bien egoísta"

08/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ex chico reality, Gino Assereto, rompió su silencio en una reciente entrevista, ya que habló sobre su polémica ruptura con Jazmín Pinedo, por qué no se da una nueva oportunidad en el amor y se mantiene soltero, Además, comentó sobre los rumores que circulan sobre su sexualidad y vínculo con la comunidad LGBT.

El 'Tiburón' fue consultado sobre su actual estado sentimental y fue tajante al decir que en este momento no está enamorado. Asimismo, destacó que no podría estar con una mujer en este momento porque no se siente preparado.

"Estar con una mujer, en este momento, sería bien egoísta de mi parte", comentó el influencer y participante de 'El Gran Chef: Famosos".

Aunque no explicó exactamente el motivo por el que ahora no quiere estar en una relación, Gino dejó claro que actualmente viene trabajando en fortalecerse como persona y mejorar cada aspecto de su vida, así cuando llegue la persona indicada, podrá darle el amor que se requiere.

"No le voy a dar el tiempo que se merece. Todavía debo aprender mucho de mí, regalarme amor", agregó a Trome.

¿Qué dijo sobre su sexualidad?

El ex participante de 'Esto es Guerra' también habló sobre los rumores de que sería homosexualidad, mismos que partieron desde que empezó a mostrarse con ropa de la comunidad LGBT de forma muy frecuente. Al respecto, dijo que no tendría problema en decirlo si fuera real.

"Si yo fuese gay no tendría problema en decir soy gay porque tendría algo de malo decir soy gay y por qué tendría que ocultarme", concluyó.

Jazmín Pinedo habla sobre su ruptura con Gino

Durante su programa, la exvengadora tomó unos minutos para dar su comentarios sobre lo que dijo Rafael Cardozo y fue clara al afirmar que cada persona tiene derecho a sobrellevar su ruptura como desee.

"Es una situación difícil, cada uno tiene su opinión o su mejor manera de enfrentar su relación (...) Rafael optó por el silencio y dejar que la gente se enterara con las imágenes de la maleta", sostuvo.

Finalmente, recordó que cuando ella atravesó una situación similar a la que están teniendo Julián y Yiddá, optó por mantener silencio durante muchos meses hasta que las aguas se calmen y revelar la noticia.

"A mi me pasó algo similar cuando yo terminé mi relación, esperé muchos meses, para que cada uno pudiera enfrentar la situación de forma personal (...) Y cuando estuviéramos equilibrados emocionalmente saliéramos al frente a enfrentar la situación", sentenció.

Es así que, después de terminar con Jazmín Pinedo, Gino Assereto no ha vuelto a tener una relación con otra mujer y explicó que no se debe a los rumores que circulan sobre su sexualidad y solo no se siente listo.