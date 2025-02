Gisela desata controversia con su comentario sobre Mimy Succar: "¿Quién le dice que está allí por su hijo?"

Gisela Valcárcel volvió a estar en el centro de la polémica tras un comentario sobre Mimy Succar, madre del reconocido productor Tony Succar. En su intento por defender a su hija, Ethel Pozo, la conductora generó debate en redes sociales, donde muchos cuestionaron sus palabras.

En su intento por justificar la presencia de Ethel Pozo en 'América Hoy', programa que conduce, Gisela Valcárcel expresó su molestia por las críticas que aseguran que su hija se mantiene en televisión solo por ser la dueña de GV Producciones.

La 'Señito' cuestionó por qué se minimizaba el esfuerzo de Ethel Pozo, comparando la situación con la de Mimy Succar, madre de Tony Succar, reconocido productor musical.

"Yo la veo muy bien. Cada día está evolucionando en la animación. No estaría bien que lo diga yo porque soy su mamá. Yo no entiendo por qué en el mundo las mamás no podemos apoyar a los chicos, porque si no dicen que uno está allí por la mamá", manifestó Gisela Valcárcel en su transmisión.