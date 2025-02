Milett Figueroa se defiende de críticas tras convertirse en conductora de 'América hoy': "Aunque mucha gente no quiera"

Milett Figueroa atraviesa por una de las mejores etapas de su carrera luego de haber sido protagonista durante varios meses de la televisión argentina donde inició un romance con Marcelo Tinelli. La modelo peruana llegó al país del tango para ser parte del famoso reality bailando, pero con el correr de los programas se fue iniciando el romance con el conocido presentador.

Ahora, la exchica reality dejó de lado esta faceta e inició una nueva luego de que este lunes sea presentada como conductora de 'América hoy'. Figueroa será parte de este show matutino en reemplazo de Brunella Horna quien a fin de año decidió dejar el programa para dedicarle tiempo a su hijo recién nacido.

Como era de esperarse, el desenvolvimiento de Milett Figueroa en la pantalla chica iba a generar comentarios de todo. Así como hubo positivos, también hubo de los negativos especialmente por parte de Magaly Medina.

Por ello, la modelo nacional respondió con todo a estas críticas asegurando que pese a todo lo que digan seguirá saliendo a diario frente a sus televidentes para ofrecer lo mejor de sí en cada oportunidad.

"Aunque mucha gente no quiera, estoy acá parada, puesta para la casa, para la gente. Están prendidos a 'América hoy' porque no es para menos, este programa lo ve todo el mundo y otros canales también", indicó.

En primer lugar, Magaly Medina cuestionó que la peruana continúe su amorío con Marcelo Tinelli ya que pegó la vuelta al Perú completamente sola. Además, indicó que se seguir con dicha relación se habría organizado un enlace de Argentina o algún tipo de contacto para el programa de América.

Hablando de su rendimiento ante cámaras, la 'Urraca' aseguró que, a pesar de sus años en la televisión, Milett no cuenta con la experiencia necesaria para este tipo de retos por lo ve pocas chances de que pueda mantenerse.

"Estaba perdida, no sabía de qué hablar, no sabe qué pasa en el mundo del espectáculo local. Ella no tiene talento para ser conductora de TV. No creo que vaya a durar", indicó.