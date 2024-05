Giuliana Rengifo revive romance con Alfredo Zambrano: "Revisé su casa para saber que no estaba con Magaly"

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conocida cantante de cumbia, Giuliana Rengifo, ha vuelto a ser tema de conversación tras recordar su supuesto romance con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. La artista ha dejado claro en varias ocasiones que su relación con el notario ocurrió cuando él estaba separado de la periodista, desmintiendo cualquier insinuación de haber sido la tercera en discordia.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo será la próxima invitada del podcast 'Hablando con la Yaha', conducido por Yahaira Plasencia, donde revivirá este polémico episodio de su vida.

En un adelanto del podcast, Giuliana Rengifo reafirmó su postura y asegura que efectivamente mantuvo una relación con Alfredo Zambrano.

"Yo revisé cada rincón de su casa para cerciorarme que no hubiera nada de ella", menciona en el avance del podcast, subrayando que Alfredo Zambrano estaba completamente separado de Magaly Medina en ese momento.

Durante la conversación, Giuliana Rengifo arremetió contra Magaly Medina, acusándola de difamación. "Magaly me difamó porque yo tengo pruebas de ello", declaró.

Además, lanzó un peculiar comentario que dejó claro su posición: " Lo que no fue en tu año , que no te haga daño y si te pica, ráscate", sugiriendo que su relación pasada con Alfredo Zambrano no debería ser motivo de conflicto actual.

¿Cuándo confirmó su romance con el notario?

La controversia entre Giuliana Rengifo y Alfredo Zambrano no es nueva. En octubre de 2023, la cantante ya había abordado el tema en el programa digital de Tilsa Lozano, 'En Portada'.

Durante esa entrevista, la cantante reveló que el romance ocurrió hace varios años, cuando Alfredo Zambrano estaba soltero.

"Hace ocho años, el señor me empieza a cortejar, él estaba solo... Yo no me metí en una relación", explicó Giuliana Rengifo, enfatizando que su relación no fue una interferencia en el matrimonio de Alfredo Zambrano y Magaly Medina.

Giuliana Rengifo también reflexionó sobre la relación, describiéndola como una experiencia bonita aunque breve.

"Al principio todo era lindo hasta que vas conociendo a las personas y dices no, esto no encaja como relación... Quedó ahí, fue una etapa bonita, la pasamos bien, me engrió un montón y ya está", comentó la cantante, detallando que el romance no prosperó pero fue una experiencia positiva.

La historia del supuesto romance entre Giuliana Rengifo y Alfredo Zambrano continúa generando interés y controversia. Las recientes declaraciones de la cantante en el podcast de Yahaira Plasencia han vuelto a poner este episodio bajo el foco público.