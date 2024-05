Mujer expone a su exnovio pitando polémicas frases en su auto: "Está soltero y dura siete minutos"

Las relaciones pueden ser muy complicadas y cuando terminan pueden generar heridas muy dolorosas en alguna de las partes. Sin embargo, esto llegó a un nuevo nivel cuando una mujer expuso a su exnovio pintando particulares frases en su automóvil.

El video que muestra el auto lleno de frases se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumuló miles de visualizaciones. Aunque no se habla sobre el contexto del video, muchos presumen que la mujer habría tomado venganza por infidelidad.

Las polémicas frases que la mujer pintó en el auto de su expareja estaban relacionados a la virilidad y resaltaban que el hombre estaba soltero.

"Ya volví soltero", "Ya no tengo tóxica", "Quién va a querer la chiquita", "Arriba la cuca soltero disponible", "Dura siete minutos", "Ando como la Frozen libre soy libre soy", "Estoy gordito y rico", se leía en las frases que estaban pintadas en el auto.

La respuesta de los internautas no se hizo esperar y muchos se burlaron, mientras que otros destacaban que durar siete minutos en la intimidad es bastante.

"Los de las motos van muriendo de risa", "Siete minutos para mí está bien mucho tiempo me aburre", "No puedo creer lo normalizado que tienen que no tarden. Las dos veces que estuve con alguien duró 50 minutos y el mínimo mínimo fue de 20", "El año pasado le hicieron lo mismo pero estaba con novia", expresaron.