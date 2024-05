Yahaira Plasencia confirma su salida de 'Al Sexto Día' pese a que hace unos días lo negó: "Me voy a Miami"

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace varios días Magaly Medina comunicó que Yahaira Plasencia había sido separada de la conducción de 'Al sexto día', por lo que la cantante de salsa puso el parche afirmando que todo era falso. Sin embargo, ahora ha confirmado su salida del programa sabatino mediante redes sociales.

Recordemos que hace unos días, la conductora de 'Magaly tv, la firme' indicó que Panamericana había tomado la decisión de despedir a Yahaira debido a que no tuvo la acogida esperada y 'Al sexto día' tenía un rating muy bajo. Asimismo, se informó que la ex Miss Perú Laura Spoya sería la nueva encargada de la conducción del magazine.

Yahaira se va de 'Al sexto día'

La popular 'Reina del Totó' realizó una Transmisión En Vivo, junto a Sergio George, en su cuenta de Instagram y estuvo hablando de su carrera musical, pero en cierto momento se dio cuenta que sus compañeros de 'Al sexto día' estaban conectados y fue allí cuando confesó que se retiraba del programa.

"Se conectaron los chicos de Al Sexto Día, ya me voy también de Al Sexto Día ", contó, generando sorpresa en Sergio George.

Al respecto, el productor musical reaccionó inmediatamente y le dijo de forma sarcástica: "¿A dónde vas? ¿Qué, te botaron?", fue lo que dijo en un primer momento y la 'Rosada del Rímac' respondió: "No pues, si ya nos vamos a Miami", concluyó muy apenada.

¿Qué dijo Yahaira sobre Magaly?

Ante las afirmaciones de Magaly Medina, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para negar rotundamente su despido y criticar la credibilidad de la polémica periodista.

"También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad", expresó Yahaira Plasencia.

La salsera invitó a sus seguidores a sintonizar el programa y expresó su felicidad y compromiso con el trabajo en 'Al Sexto Día', mostrando su descontento con las críticas recibidas. "Los espero hoy en 'Al Sexto Día' y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz", sentenció.

Es así que, después que Magaly Medina indique que Yahaira Plasencia había sido separada de 'Al Sexto Día' y ella lo negara, finalmente la cantante de salsa aceptó que abandonará la conducción del magazine sabatino.