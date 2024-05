Karla Gálvez DESTRUYE a Miguel Trauco y pide aumento de pensión para sus hijos: "Es una porquería"

Miguel Trauco y Karla Gálvez han entrado en una fuerte batalla mediática desde hace unos días luego que la exesposa acuse al futbolista de no querer pagar la colegiatura de sus hijos, mientras que él indicó que le pasa a la suficiente cantidad de dinero como pensión de los hijos que tienen en común.

Sin embargo, el enfrentamiento ha tomado un nuevo rumbo ya que en el avance promocional de 'Magaly Tv, la firme', Karla Gálvez indicó que pedirá un aumento de pensión para sus retoños y tuvo fuertes calificativos contra su exesposo.

Sin embargo, la parte más dura del video fue cuando el reportero de Magaly Medina le preguntó cómo se siente al escuchar el nombre de su exesposo y que opina de él. "Una porquería. Para mí es una porquería", luciendo bastante enfurecida frente a las cámaras.

En un mensaje enviado al conductor Francisco Arévalo, Miguel Trauco expresó su agotamiento frente a las constantes demandas de su expareja Karla Gálvez.

"Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene", escribió Trauco, destacando la incongruencia entre las quejas de Karla Gálvez y sus actividades personales.