¡Gran noticia! Víctor Yaipén celebra la Navidad y anuncia que pronto volverá a caminar: "Me tiene emocionado"

Víctor Yaipén, líder de la reconocida Orquesta Candela, comparte la alegría de la Navidad junto a su familia y revela su optimismo ante la próxima entrega de sus prótesis, marcando el inicio de una nueva etapa en su recuperación.

En medio de las celebraciones por fin de año, Víctor Yaipén 'Papá' celebra la Navidad con una noticia que llena de esperanza a sus seguidores: ¡pronto volverá a caminar! Acompañado de sus hijos Vitucho, Donald y Billy, el músico peruano abrió las puertas de su hogar para compartir detalles sobre su experiencia navideña y los emocionantes avances en su recuperación con un conocido medio local.

"Me encuentro bien de salud, he pasado momentos difíciles, pero gracias a Dios me siento fuerte y listo para celebrar la Navidad con toda la familia", comparte Víctor Yaipén con una sonrisa para diario 'El Trome'.