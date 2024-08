Greissy Ortega minimiza denuncias contra Randol Pastor: "Nada va a opacar esa felicidad"

El programa de 'Magaly TV: La Firme' sacó a la luz una serie de denuncias policiales que existirían en contra de Randol Pastor, pero al parecer ello no sería de gran importancia para su pareja Greissy Ortega, ya que aseguró que "nada opacará su felicidad".

La hermana de Milena Zárate brindó una entrevista a un medio local para dar a conocer más detalles de su vida íntima y reciente vínculo sentimental que mantiene con Randol Pastor, hermano de la esposa del cantante Erick Elera. Sin embargo, no pudo evitar ser consultada sobre las recientes acusaciones que existen contra su nuevo galán.

Greissy dejó en claro que toda denuncia será vista por el proceso legal y Randol no dudará en responder a cada una de ellas, por lo cual, pide que nadie se meta en su vida y la dejen ser feliz.

Asimismo, aseveró que se encuentra tranquila y nada ni nadie inestabilizará su vida porque siempre ha podido salir adelante sola sin ayuda de nadie, en referencia a su polémico pasado con Ítalo Villaseca.

A su vez, Greissy Ortega indicó que no se considera mala madre por el hecho de tener una relación sentimental y para ella siempre será prioridad el garantizar el bienestar de sus hijos.

"A mí no me inestabiliza gente que no significa nada en mi vida. Siempre he salido adelante sola, sin que nadie me ayude (...) pero si yo conozco a alguien que me da paz, entonces soy más mujer que mamá ¡Por Dios dejémonos de esas cosas!", sentenció.