Xoana González: Se difunde lamentable video de la argentina que genera preocupación en sus fans

En los últimos años, Xoana González se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del espectáculos nacional gracias a las excentricidades que ha protagonizado desde su llegada al país. A eso se le suma, que su incursión en el mundo de la venta de contenido explícito en OnlyFans la catapultó al estrellato.

Dicha incursión no solo le valió sumar seguidores en sus diferentes plataformas, sino también un crecimiento económico en su cuenta bancaria con la cual anunció la construcción de un albergue en Argentina para ayudar a animales en situación de abandono.

Desde hace algunos mese de su última aparición, en estas horas se ha difundo un video que ha generado mucha preocupación en sus seguidores. En este clip se aprecia a la argentina en un estado confuso y fuera de sí. La modelo se ubica en el piso tapada por una manta o cobija.

La estrella de OnlyFans repite en todo momento frases sin coherencia y solo se le alcanza escuchar que no la dejen. Además, en todo momento se encuentra acompañada por dos personas de las cuales no se tiene mayor información y que parecen aprovecharse de la situación, pues nunca dejaron de grabar el acto.

Como era de esperarse, decenas de usuarios se han manifestado en contra de dichas imágenes asegurando que no deberían mostrarla así al ser un personaje público. Otros indican que la argentina podría necesitar de atención médica y esperan que reaparezca de la mejor manera.

En abril de este año, Xoana González reveló que se contagió de dengue en Argentina, junto con su novio, debido a un brote que se ha desatado en dicho país. La modelo aseguró que esta enfermedad le causó mucho dolor y la calificó como peor que el propio COVID-19.

"En Argentina hay un brote de dengue porque hay unas lluvias terribles. Javi y yo nos contagiamos, a mí me agarró primero la semana pasada y él me cuidaba, ayudaba con la casa, atendía. Después se enfermó él, yo ya había pasado lo peor y pude atenderlo. Es fuerte, yo que tuve Covid, es peor, te deja el cuerpo super cansado, voy recuperándome dos semanas y todavía no estoy en el rango con los glóbulos blancos y Javi está peor. Me asusté, pero bueno, estamos saliendo", precisó.