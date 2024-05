Greissy Ortega pide ayuda a Magaly para volver a Perú y denuncia rechazo de Ítalo Villaseca hacia su hijo autista

Greissy Ortega, conocida por su relación con Ítalo Villaseca, hizo una angustiosa aparición en 'Magaly TV, La Firme', donde, entre lágrimas, solicitó apoyo para retornar a Perú junto a sus tres hijos. Este pedido surge en medio de las difíciles circunstancias que enfrenta tras su separación de su expareja y la proximidad de ser desalojada del refugio en el que reside en Estados Unidos junto a sus pequeños.

El 21 de mayo, Greissy Ortega optó por compartir abiertamente los desafíos que enfrenta en Estados Unidos luego de distanciarse de su expareja, Ítalo Villaseca, debido a presuntos episodios de violencia física y emocional.

"Yo sé que debe de estar harta de mí y de mis problemas, pero la verdad es que bueno, si Dios lo permite y todo sale bien, esperemos que sea la última vez. Yo estoy pidiendo ayuda porque hasta el 15 de junio de este año me dan este día acá, me dieron, o sea como que me dieron a mí una prioridad por ser madre soltera", dijo en un inicio.