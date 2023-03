Harry Styles y Emily Ratajkowski despiertan rumores de romance con apasionado beso

26/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante británico Harry Styles ha desatado rumores de romance con la modelo estadounidense Emily Ratajkowski, tras su ruptura con la actriz Olivia Wilde hace varios meses. En un video publicado en redes sociales, se puede ver a los dos besándose apasionadamente en las calles de Tokio, donde el intérprete de "As it was" está actuando en conciertos consecutivos en el Ariake Arena como parte de su Love on Tour.

El beso de Harry Styles y Emily Ratajkowski

El video muestra a Harry Styles con una camiseta blanca, una chaqueta y pantalones negros, mientras que Emily Ratajkowski lleva un abrigo rosa sobre un vestido. El clip ha provocado reacciones variadas de los internautas, y muchos expresaron sorpresa y emoción.

Harry y Emily se apoyaron en una camioneta plateada en busca de apoyo durante su muestra pública de afecto, mientras que parecía no importarles quién los veía mientras estaban a la vista de los espectadores. La pareja también se ve bailando libremente en otro video.

El estado de la relación entre Harry Styles y Emily Ratajkowski sigue sin confirmarse. Sin embargo, el video de los dos besándose y bailando libremente en Tokio ha generado mucha especulación e interés entre los fanáticos y los medios.

Rumores de romance

El mes pasado, los informes sugirieron que Harry Styles estaba oficialmente "viendo a alguien nuevo" después de su separación de Olivia Wilde.

"Harry está saliendo con alguien. Está haciendo todo lo posible para mantener su identidad en secreto después del circo que rodea su relación con Olivia", dijo una fuente a un medio internacional. "Pero todos sus círculos cercanos saben sobre el romance. Aunque es temprano, las cosas parecen ir bien".

En tanto, Emily Ratajkowski se separó de su exesposo Sebastian Bear-McClard en septiembre de 2022 y desde entonces se la ha relacionado con los comediantes Pete Davidson y Eric André.

¿Por qué se separaron Harry Styles y Olivia Wilde?

La noticia de la ruptura de Olivia Wilde y Harry Styles salió a la luz en noviembre de 2022, cuando varias fuentes cercanas a la pareja confirmaron su nuevo 'estado sentimental' a un medio internacional.