Indignante: Makanaky confiesa haber participado en una violación cuando era adolescente

Einer Gilber Alva León, más conocido como Makanaky en las redes sociales, causó indignación y polémica tras revelar, durante una entrevista con Jonathan Maicelo para su canal de YouTube "Chakalato", que fue parte de una violación cuando estaba en el colegio.

Makanaky estuvo como invitado del último episodio del programa de YouTube de Jonathan Maicelo y sorprendió al confesar que en su adolescencia, inició su vida sexual con una menor, cuya identidad es desconocida, que fue forzada por él y sus amigos.

"Fue a los 15 años, con una chibola. (Mis amigos) Me dijeron: '¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer'. No quiso dejarse y mis amigos, como son 'fríos', la cojieron (...). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron porque ellos son 'fríos de fríos'", dijo Makanaky.