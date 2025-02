Hermana de César Vega lo defiende de denuncia y acusa a Suheyn Cipriani: "Ella lo agrede a él"

Ale Ángeles salió en defensa de su hermano, el salsero César Vega, quien fue denunciado por presuntamente haber agredido a su pareja, la modelo Suheyn Cipriani y a su suegro. En medio de esas acusaciones, Ale aseveró que el artista también fue víctima de agresión.

César Vega se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras haber sido detenido el pasado por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras el reporte de que, en aparente estado de ebriedad, habría golpeado a la modelo y madre de su última hija, Suheyn Cipriani.

Tras estas serias acusaciones, su hermana, Ale Ángeles, no dudó en salir 'a capa y espada' a defender al salsero tras ver duras críticas y cuestionamientos en su contra. En uno de los comentarios, la joven asevera que César no es quien agrede a la exreina de belleza, sino que es Cipriani quien lo maltrataba.

"Hola, mana, ¿qué tal? Soy hermana de César, y lo que han puesto en la denuncia no es totalmente cierto, porque también deben poner que ella lo agrede a él. Y él no la agredió a ella" , escribe Ale, dejando a todos desconcertados.

Sin embargo, líneas más abajo, Cipriani no pudo negar del todo la problemática en que se vio envuelto su hermano, ya que resalta que tiene claro que César Vega "no es un santo", pero las autoridades deberían tener conocimiento de "su verdad de los hechos" respecto a la presunta agresión que el artista tuvo contra su suegro Christian Eduardo Cipriani Mejía.