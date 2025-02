¿Johanna San Miguel regresa a 'Esto es Guerra'? Lanza inesperado video en redes sociales

Johanna San Miguel sorprendió a todos sus seguidores tras lanzar un inesperado video donde se la ve reaccionando a una "llamada" para volver a conducir un reality juvenil. Con ello, muchos se preguntan si hay la posibilidad de que regrese a la conducción de 'Esto es Guerra' (EEG).

La actriz Johanna San Miguel se ha mantenido activa en sus redes sociales alegrando a todos sus seguidores con peculiares escenas y parodias tras su retiro del popular reality 'EEG', donde estuvo varios años bajo la conducción y decidió que era momento de darse un descanso para enfocarse en sus propios proyectos.

Es así como uno de sus materiales audiovisuales compartidos en la famosa plataforma china de TikTok, se ve la popular 'Queca' sosteniendo su celular y mirarlo impactada porque aparentemente habría recibido una llamada. La escena tiene como fondo el audio de la novia de Bagua, que se viralizó en los últimos días.

Seguidamente, se escucha la frase: "Perdónenme todos, no acepto" y debajo del video, Johanna no dudó en resaltar que solo se trataría "de contenido" para sus redes. Sin embargo, recibió las más inesperadas reacciones, donde algunos le mostraban su respaldo de ser cierta la escena.

Como era de esperarse, la escena de Johanna San Miguel sobre "volver a conducir un reality juvenil", generó cientos de reacciones de sus seguidores, entre ellos algunos que pedían volver a verla en la televisión y otros que la aconsejaban de mantenerse en sus redes donde tiene más alcance y es libre de "sentirse ella misma".

"No aceptes la TV, ya está desapareciendo, tú eres más de redes. Aquí está el futuro", "eres más fuera de la pantalla", "vuelve con Rous y Patricio porfi", "nooo, por favor, ya no aceptes", "no aceptes quédate aquí en tik tok...eres genial", indicaron en TikTok.