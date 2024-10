¿La Uchulú será la próxima Miss Perú? Influencer revela que competirá en certámenes de belleza

La Uchulú, una de las figuras más queridas del espectáculo peruano, ha generado un gran revuelo tras someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. En su Instagram, la influencer compartió detalles de su recuperación y sorprendió al revelar su interés en participar en certámenes de belleza, especialmente en el Miss International Queen Perú.

En una reciente publicación en redes sociales, La Uchulú confesó que ha recibido un gran apoyo por parte de sus seguidores ante la posibilidad de convertirse en reina de belleza.

"Sí, lo he pensado, pero no para este año, sino de acá a dos años para el Miss International Queen Perú, y la mayoría me ha dicho que sí... Tuve como 6 mil puntos", afirmó la influencer peruana, con gran entusiasmo.