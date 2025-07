Hermanos Yaipén anuncian cambio de nombre tras 25 años de trayectoria: ¿Cuál será y desde cuándo?

13/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de más de dos décadas de éxitos musicales y presencia constante en los escenarios del país, los Hermanos Yaipén sorprendieron a sus seguidores con una noticia que marca el inicio de una nueva etapa en su historia. A través de un comunicado en redes sociales, confirmaron que cambiarán el nombre de la orquesta.

El mensaje fue claro y directo. "Queridos seguidores, tenemos algo importante que anunciarles. Después de muchos años haciendo cantar y bailar a todo el Perú, sentimos que ha llegado el momento de asumir un nuevo reto", escribió la agrupación liderada por Walter y Javier Yaipén.

De inmediato, la publicación generó miles de reacciones en sus plataformas digitales, donde los seguidores expresaron sorpresa, emoción y también cierta nostalgia por el nombre que los acompañó durante 25 años.

El comunicado, compartido en el marco de su aniversario, también incluyó frases cargadas de emoción: "Hoy es un día muy especial para nosotros. Por primera vez en 25 años... nos atrevemos a hacer algo que jamás imaginamos como orquesta. Estamos emocionados, nerviosos... y llenos de ilusión. Muy pronto sabrán por qué. Muy pronto conocerán nuestro nuevo nombre".

A partir de ese momento, las redes se llenaron de comentarios. Algunos celebraron la decisión: "Todo el éxito del mundo", "Siempre los mejores".

Otros mostraron dudas o dejaron sugerencias con humor: "Si no se llaman 'Los Yaipenes', no quiero nada", "¿Evasión de algo?", "¿Será porque ya no quedan tantos hermanos en la orquesta?". Incluso surgieron nombres inventados como "Los especiales de la cumbia", entre bromas y teorías de los fans.

'El Puma' se une a los Hermanos Yaipén

La noticia del cambio de nombre llega justo cuando la agrupación celebra sus 25 años de carrera. Hace poco, presentaron una colaboración con el cantante José Luis Rodríguez 'El Puma', en una nueva versión del clásico "Tendría que llorar por ti". El videoclip, publicado el 20 de junio en sus canales oficiales, ha sido bien recibido por el público.

La canción es interpretada por 'El Puma' junto a Juan Manuel Valdiviezo, actual vocalista de la agrupación, y muestra una fusión entre la balada original y el ritmo característico de la cumbia peruana. El videoclip incluye escenas en estudio y exteriores, con un estilo de producción más elaborado que el habitual.

El cambio de nombre de los Hermanos Yaipén, anunciado oficialmente en sus redes sociales, pone fin a una etapa que duró 25 años y que los posicionó como referentes de la cumbia peruana. Aunque no se ha dado a conocer el nuevo nombre, la agrupación dejó entrever que se trata de un paso importante dentro de su proceso de renovación artística.