Xoana González anuncia el fallecimiento de su madre con emotivo mensaje: "Estoy destrozada"

Xoana González atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. En un emotivo mensaje en redes, reveló el fallecimiento de su madre, Alicia Fernández Maldonado, ocurrido el sábado 12 de julio por la mañana, tras varios días en terapia intensiva.

Como si se tratara de una conversación directa con su madre, Xoana González decidió abrir su corazón en Facebook y contar todo lo que vivió en los últimos días.

Su madre, Alicia Fernández Maldonado, venía luchando desde hace años contra varias enfermedades crónicas, como la diabetes, infecciones constantes y fuertes crisis de artritis que la llevaban constantemente a la clínica.

En su mensaje, Xoana escribió con un nudo en el alma: "Mamina hermosa Alicia Fernández Maldonado, todavía no lo asimilo, te nos fuiste el sábado a la mañana". Con eso arrancó un texto que no tardó en tocar fibras sensibles entre sus seguidores.

Ella misma recordó cómo estos dos últimos años su vida se detuvo por completo. "Después de una internación por lo mismo, quedé suspendida en el tiempo, estando 24/7 pendiente de que sigas con vida", confesó.

Y ahí nomás explicó que su regreso a Buenos Aires no fue por trabajo ni por impulso, sino por amor: "La vida me regaló estos tres años de despedida... y a eso vine a Buenos Aires, a estar con vos en estos momentos, y así fue".

Pero la despedida fue dura, incluso traumática. En su publicación, la también influencer contó uno de los momentos más difíciles de todo el proceso: reconocer el cuerpo de su madre en la morgue.

Lo describió como "uno de los momentos más traumáticos de su vida". A pesar de eso, también se dio espacio para rescatar lo bonito dentro del dolor: el velorio, al que calificó como "demoledor, pero hermoso", estuvo lleno de abrazos, gente querida y reencuentros sanadores.

"Estoy destrozada, pero sé que donde estás ya no hay más dolor y eso, de alguna manera, me da paz", escribió con valentía, dejando en claro que aunque su mamá ya no esté físicamente, su presencia sigue viva en ella.