Hombre casado ASEGURA que encontró CHATS candentes entre su esposa y Bryan Torres

La polémica de infidelidad que actualmente envuelve a Bryan Torres no tiene cuando acabar. Esta vez, un hombre, quien asegura ser esposo de 'Helen', mujer con la que el salsero tiene supuestos chats candentes, denunció haber encontrado aún más conversaciones entre ellos.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe, donde José Luis Martínez confirma que su aún esposa Helen Gonzáles tendría una especie de romance clandestino con Bryan Torres debido a que le encontró chats de alto calibre en su teléfono celular.

Hombre casado difunde chats de su esposa y Bryan Torres.

Según indicó el hombre casado, en las conversaciones se puede apreciar una invitación del salsero a la joven para que pueda acompañarlo a su presentación en Arequipa. Además, el sujeto mencionó que cuando revisó el celular de la fémina, justo ingresó una llamada de Bryan.

"Hay un problema con cierto cantante y mi mujer. He encontrado conversaciones más fuertes. He revisado el celular porque justo ese muchacho le ha estado llamando. Tengo un chat en el que él le está diciendo que vayan a Arequipa", dijo al programa de la 'Urraca'.

Si bien la actual pareja de Samahara Lobatón ha negado ante las cámaras de Magaly Medina tal situación, los chats difundidos por Martínez demostrarían todo lo contrario.

"Yo le he sacado en cara (a Hellen) y le he dicho: 'mira, dices que estás tú con él; sin embargo, ayer él ha posteado una foto con su familia'. Creo que ella lo ha puesto (las fotos en su cuenta de Facebook) así de borracha, pero todas esas conversaciones las tengo yo y eso es a raíz de que yo le dije: 'anda, haz tu vida con él'", agregó José Luis Martínez.

El equipo de 'Magaly TV, La Firme' abordó a Bryan Torres a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para preguntarle sobre los chats candentes que este tendría con Helen Gonzáles. Sin embargo, este negó tajantemente todo lo que se está difundiendo en los medios, asegurando que "a su mujer nunca" la engañaría.

"No, no la conozco, no la conozco (...) (¿Tú aseguras que no le fuiste infiel a Samahara? A mi mujer nunca (...) (los chats) son falsos (...) yo estoy tranquilo con mi familia, enfocado en el trabajo", señaló.