Samahara descarta separación con Bryan tras supuestos chats comprometedores: "Confío en él"

Samahara Lobatón reapareció en un evento, luego de que se difundieran supuestos chats comprometedores, donde su amado Bryan Torres conversa con una mujer que no es ella. Lejos de mostrarse incómoda por lo ocurrido, la influencer aseguró que confía plenamente en su pareja y que nada les ha afectado.

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la segunda engreída de Melissa Klug no tuvo problemas en aclarar como se encuentra la relación que mantiene con el padre de su segunda bebé.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, la joven afirmó que ambos están súper bien y tranquilos, pero quien finalmente debe salir al frente a dar explicaciones es nada más y nada menos que el mismo Bryan. No sin antes dejar en claro que la comunicación es la base del romance que actualmente mantienen.

"Estamos súper bien, súper tranquilos, realmente quien debe aclarar esto, no soy yo, es él, él es el involucrado, no yo, pero como te dije, mi familia está súper bien, estamos estables, la base de la comunicación es lo que a nosotros nos gobierna, la tranquilidad y la paz para mis hijas no está en juego por nadie", dijo al medio.