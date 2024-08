El reciente escándalo que involucra a Christian Cueva ha dado un nuevo giro luego de que Melissa Klug, exesposa de Jefferson Farfán, decidiera pronunciarse sobre las graves acusaciones lanzadas por Pamela López en una entrevista para 'Magaly TV La Firme'.

El 20 de agosto, Pamela López afirmó que Christian Cueva le habría sido infiel con Melissa Klug, declaraciones que la empresaria no tardó en desmentir a través de un contundente comunicado en sus redes sociales.

En su comunicado titulado "A la opinión pública", Melissa Klug expresó su desagrado al verse envuelta en una polémica que, según sus palabras, carece de fundamento.

"Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica que se ejerce en el entorno intrafamiliar contra la mujer y los menores de edad, pero se desvió hacia otro lado", comienza su comunicado.

La empresaria fue clara al afirmar que nunca ha tenido una relación con Christian Cueva, y recordó que en 2017, cuando surgieron rumores similares, ya había aclarado la situación con las personas involucradas.

"Es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Christian Cueva", afirmó Klug, destacando que la amistad entre ambos fue siempre de carácter familiar y social.

Melissa Klug aprovechó la ocasión para explicar que su vínculo con Christian Cueva fue siempre en un entorno de amigos y familiares, mencionando que coincidieron en varios eventos sociales, pero siempre en presencia de otras personas, lo que explicaría la cercanía con sus hijas, otro punto mencionado por Pamela López en su entrevista.

Finalmente, Melissa Klug exigió que Christian Cueva salga a aclarar públicamente cualquier insinuación sobre una relación amorosa entre ellos. Según la empresaria, su amistad terminó el mismo día en que Pamela López malinterpretó las interacciones que había tenido con él, a pesar de las declaraciones que ella misma le había dado.

"Le exijo al señor Cueva desmienta la existencia de una relación entre nosotros que no haya pasado de una simple amistad, amistad que terminó el mismo día que la señora malinterpretó y entendió lo que quiso entender a pesar de mis continuas aclaraciones", continuó.

"No voy a exponer mi tranquilidad ni mi salud mental a un show que no me parece protagonizar, y pido respeto para mi familia, que tampoco tienen protagonismo en este tema", finalizó.