¡Ilusionada! Fabianne Hayashida ampayada con misterioso hombre tras su divorcio con Mario Rangel

La animadora de eventos y exchica reality, Fabianne Hayashida vuelve a ser tendencia en la farándula nacional tras ser ampayada disfrutando de una fiesta en una conocida discoteca al lado de un hombre, cuya identidad es desconocida, tras su reciente divorcio con Mario Rangel.

La joven influencer demostraría con las imágenes difundidas en redes sociales que logró dar 'vuelta a la página' y está enfocada en encontrar nuevamente su felicidad con un nuevo amor.

Una persona se encontraba en una fiesta y se percató de la presencia de la 'China' abrazando y besando a un hombre, quien formó parte de su grupo el último fin de semana, por lo cual decidió compartir la escena con 'Instarándula'.

En el video se ve a Fabianne y a quien parece ser su nueva pareja en una discoteca y bailando muy pegados, como si entre ellos existiera algo más que una simple amistad.

En las últimas semanas, la excombatiente dio a conocer su ruptura con Mario Rangel tras dos años de relación, debido a que descubrió algunas cosas de su expareja que no le gustaron para nada. A pesar de la polémica, decidieron terminar en buenos términos.

Asimismo, aseguró que soltará dicho capítulo de su vida pese a que está siendo duro y un poco traumático para ella y se concentraría en encontrar su propia felicidad y no dejará que la situación la venza debido a que tiene mucho trabajo por realizar.

"Yo estaba casada y yo quería tener hijos. Hasta ahora es durísimo, lloro, me da pena, pero me paro y hago mis cosas, no me detiene", acotó.