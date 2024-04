¡Impactante! Arturo Chumbe DESTRUYE a Alex Brocca con fuerte revelación en su contra (VIDEO)

23/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre Alex Brocca, ha acaparado todos los titulares, en los últimos días, luego del estreno de 'Chabuca', la película autobiográfica de Ernesto Pimentel, debido a que fue expareja del afamado conductor de televisión.

En la cinta, el bailarín fue pintado como el villano de la historia, por lo que muchos se han mostrado curiosos por su vida y por lo detalles de la relación que mantuvo con Pimentel. Por esta razón, los medios de comunicación hurgaron en sus archivos históricos y encontraron información sobre ello, como por ejemplo, entrevistas de antaño que albergan impactantes confesiones.

Además, tras la difusión del libro autobiográfico 'Canto de dolor, no repitan la canción', varios artistas han salido a dar su opinión, como por ejemplo, Arturo Chumbe, quien no dudó en dejar mal parado al bailarín ¿Qué pasó?

Arturo Chumbe expone a Alex Brocca

En una entrevista con Carlos Orozco para su canal de YouTube, Arturo Chumbe reconoció haber conocido a Alex Brocca en esos años donde él ya trabajaba como bailarín.

" A Alex Brocca lo conozco porque yo hacía teatro para niños con Alex Otiniano y era terrible, nos perseguía a todos los jovencitos . Había siempre actores mayores como César Vargas y Titi Plaza que me adoraban, eran como mis padres y me cuidaban, me decían 'cuidado niño con este...'", recordó Arturo Chumbe.

Además, lo dejó mal parado al desmerecer su talento: "Alex Brocca era terrible, perseguía a todos, nos buscaba a todos. (...) No éramos amigos, no sé sus intimidades. Yo recién empezaba, pero yo sé que Alex Brocca no era buen bailarín. No era bueno. Ni era bueno ni cantando, ni bailando, ni actuando, creo", dijo.

Dejó sus estudios por apoyar a Ernesto Pimentel

En una entrevista que le brindo a Pamela Vértiz, Alex Brocca confesó que dejó sus estudios por ayudar a Ernesto Pimentel.

"Sí (sacrifiqué mi carrera) porque yo trata de ayudar a Ernesto en lo que yo pudiera, creo que lo dije en Magaly, yo veía sus contratos en algún momento, planchaba sus polleras porque tengo la costumbre de ser muy ordenado. He dejado de lado lo que tenía que hacer, más he trabajo con Ernesto que de mi propia carrera ", expresó.

Como se mencionó, en medio de toda la polémica sobre Alex Brocca, Arturo Chumbe se sumó a estoy comentarios y no dudó en hacer fuertes acusaciones sobre él. El coreógrafo aseguró que el fallecido bailarín se dedicaba a perseguir a todos los jóvenes.