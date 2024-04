¡Inédito! La vez que Alex Brocca se lanzó como cantante y se negó a hablar de su sexualidad (VIDEO)

Alex Brocca ha vuelto a ser noticia tras 20 años de su muerte, debido a que Ernesto Pimentel contó su historia en su más reciente película autobiográfica, 'Chabuca'. Tras ello, los medios de comunicación hurgaron en sus archivos históricos y encontraron información sobre ello, como por ejemplo, entrevistas de antaño que albergan impactantes confesiones.

Entre este material, se expuso una entrevista de Panamericana Televisión, donde el bailarín anunció su lanzamiento como cantante de tecnocumbia, pero pidió a la prensa que no le recalquen el tema de su sexualidad y se enfoquen en promocionar su nueva faceta.

El programa 'Todo se Filtra' compartió un video inédito sobre una entrevista que se le realizó donde habló sobre su lanzamiento como cantante con el tema: 'Imposible amor'. En este archivo de Panamericana Televisión, se le ve al bailarín anunciando su nueva faceta, pero hizo una importante aclaración a la prensa, para evitar que le pregunten constantemente sobre su sexualidad.